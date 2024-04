The Walking Dead: The Ones Who Live - czy powstanie 2. sezon? Andrew Lincoln niczego nie wyklucza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

W ostatnią niedzielę w USA wyemitowano finałowy odcinek The Walking Dead: The Ones Who Live. Spin-off był zaplanowany jako miniserial, składający się z 6 odcinków. Mimo to widzowie i tak zastanawiają się czy powstanie 2. sezon, w którym będzie kontynuowana historia Ricka i Michonne.

The Walking Dead: The Ones Who Live - to już koniec?

Showrunner Scott M. Gimple w rozmowie z Entertainment Weekly uważa, że ta historia zdecydowanie gdzieś prowadzi. Jednak przyznał, że to może się dziać tylko w jego umyśle, będąc pewnego rodzaju fan fiction. Co dokładnie stoi na przeszkodzie w nakręceniu 2. sezonu?

Tyle różnych rzeczy — wszystko, od harmonogramów po samą ekipę. Nigdy nie wiadomo, ale w tej chwili nie mamy niczego z wyjątkiem moich małych fanfików, które wieczorem sobie piszę.

Ta wypowiedź wskazuje o braku planów AMC na kontynuację serialu. Z kolei Andrew Lincoln przyznał w rozmowie z Entertainment Weekly, że wspaniale mu się pracowało nad The Ones Who Live z Danai Gurirą u boku, a zjednoczenie Ricka i Michonne oraz rodziny Grimesów było ekscytujące. Czy to oznacza, że aktor wróci w ewentualnym 2. sezonie? Lincoln niczego nie wyklucza.

Nigdy nie mów nigdy. W tym uniwersum są inne bardzo ważne postaci, które wciąż żyją i przemieszczają się. Myślę, że byłoby całkiem ekscytujące, gdyby oddychały tym samym powietrzem, aby sprawdzić, jak długo razem przeżyją. Ale to trudne. To musiałoby tak wyglądać i musiałaby to być naprawdę pasjonująca historia.

Aktor ma nadzieję, że 1. sezon dostarczył widzom kilku niespodzianek, zwrotów akcji i sekwencji, których nie widzieli od 13 lat. Uważa, że odcięcie sobie ręki, zjednoczenie się z Michonne, zniszczenie Armii Republiki Obywatelskiej oraz poznanie nowych wspaniałych postaci było dla niego ekscytujące.

To było fascynujące, że nakręciliśmy odcinki i sekwencje, z których jestem niezwykle dumny, a których nie widzieliśmy wcześniej. Jeśli coś takiego wyszłoby z głowy Gimple'a lub Danai i nie dałoby się temu oprzeć, to myślę, że istnieje bezkresna szansa, że możemy to powtórzyć. Ale nie wiem kiedy.

Przypomnijmy, że Gimple i Danai Gurira pracowali razem nad fabułą tego spin-offa. Aktorka tylko przyznała rację Lincolnowi w kwestii 2. sezonu, mówiąc żartobliwie "jak wyżej". Następnie powiedziała, że nie mogliby być bardziej wdzięczni z pozytywnych reakcji widzów, co było dla niej niewiarygodne. Dodała, że ich celem było stworzenie historii wokół Ricka i Michonne, co miało umożliwić wzajemne zrozumienie tych postaci. Ponadto jest dumna z ich kreatywnych wyborów i że trzymali się swoich założeń w różnych kwestiach. Starali się, jak mogli, aby być o kilka kroków przed tym, czego publiczność mogła oczekiwać w następnej kolejności. Na koniec powiedziała, że nie wybrali łatwych ścieżek i na szczęście im się to opłaciło.

