The Walking Dead: Daryl Dixon - nowy teaser i fragment 2. sezonu. Daryl i Carol w akcji!

fot. AMC (zrzut z ekranu z teasera)

Reklama

W związku z emisją finałowego odcinka The Walking Dead: The Ones Who Live zaprezentowano nowe materiały promocyjne The Walking Dead: Daryl Dixon. Opublikowano teaser z 2. sezonu, w którym pojawiają się główni bohaterowie, jak Daryl (Norman Reedus), Isabelle (Clémence Poésy) czy Laurent (Louis Puech Scigliuzzi). Ponadto znajdują się w nim urywki z podróży Carol (do roli powróciła Melissa McBride), która chce odnaleźć swojego przyjaciela we Francji. Przypomnijmy, że 2. seria tego spin-offa nosi podtytuł Book of Carol.

Ponadto w sieci znalazł się fragment serialu. W pierwszej scenie Daryl oraz jego towarzysze próbują zatrzymać konwój, w którym znajduje się Genet (Anne Charrier). Zasadzka nie udaje się, więc Dixon wkracza do akcji i rozpoczyna się strzelanina. W drugiej scenie oglądamy Carol, która trafiła do miejsca, skąd został uprowadzony Daryl. Bohaterka wzięła kuszę i wycelowała nią w oprychów. Wszystkie materiały wideo możecie zobaczyć poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser 2. sezonu

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1774611030393454947

The Walking Dead: Daryl Dixon - fragment 2. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - opis 2. sezonu

Nowy sezon rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończyła się pierwsza seria. Historia skupi się na ulubionych postaciach fanów, czyli na Darylu Dixonie oraz Carol Peletier. Oboje stawiają czoła demonom z przeszłości - ona walczy o to, by odnaleźć przyjaciela, a on zmaga się z decyzją o pozostaniu we Francji, co powoduje napięcie w Gwieździe.

Oprócz wyżej wymienionych postaci do swoich ról powrócą Laika Blanc Francard (Sylvie), Romain Levi (Codron) i Eriq Ebouaney (Fallou). Producentami wykonawczymi drugiego sezonu są showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman i Steve Squillante.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 2. sezonu latem 2024 roku na amerykańskim kanale AMC oraz platformie AMC+. Nie wiadomo czy serial będzie emitowany w Polsce.