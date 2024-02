The Walking Dead: The Ones Who Live - dużo nowych zdjęć z serialu. Rick, Michonne i inni

fot. AMC

Premiera The Walking Dead: The Ones Who Live zbliża się wielkimi krokami. Widzowie w końcu poznają dalsze losy Ricka i Michonne, w których ponownie wcielili się Andrew Lincoln i Danai Gurira. W obsadzie znaleźli się również Pollyanna McIntosh (Jadis), Matthew Jeffers (Nat), Terry O'Quinn (generał Beale), Lesley-Ann Brandt (Pearl Thorne), Craig Tate (Donald Okafor), Andrew Bachelor (Bailey), Breeda Wool (Aiden) i Frankie Quinones. Pierwszy sezon będzie liczyć 6 odcinków.

W sieci pojawił się nowy teaser, w którym Jadis pyta się: Czy jesteś "A" czy "B"? To nawiązanie do wydarzeń z 9. sezonu The Walking Dead, gdy Rick został śmiertelnie ranny. Postać grana przez McIntosh wezwała helikopter Armii Republiki Obywatelskiej twierdząc, że ma osobę "B", a nie "A", które trafiały do laboratorium Lyly Belshaw, znanej z The Walking Dead: Nowy świat. Przehandlowała go, żeby dostać się do "ukrytego miasta".

Przypomnijmy, że we wspomnianym spin-offie dwa lata po apokalipsie podpułkownik Elizabeth Kublek i generał dywizji Beale stworzyli inicjatywę o nazwie "Projekt Votus". W ramach projektu naukowcy opracowali sposób na spowolnienie, jeśli nie prawie całkowite zatrzymanie procesu reanimacji po śmierci za pomocą gazu. Na testy trafiali schwytani ocaleni, którzy zostali niedawno ugryzieni przez zombie - byli oznaczeni jako "A". Prawdopodobnie selekcja dotyczy również cech osobowości jednostek.

Ponadto udostępniono nowe zdjęcia z The Walking Dead: The Ones Who Live, które znajdują się na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.