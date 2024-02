The Walking Dead: The Ones Who Live - czy pojawią się ulepszone zombie z serialu o Darylu? Producent odpowiada

fot. AMC

The Walking Dead: The Ones Who Live zadebiutuje w USA w następnym tygodniu. Spin-off pokaże dalsze losy Ricka i Michonne, którzy na swojej drodze do zjednoczenia się, spotkają nowych przyjaciół i wrogów. Zobaczymy też nowe miejsca, jak Filadelfia. Ale czy widzowie mogą się spodziewać nowych rodzajów zombie lub tych, które poznali w The Walking Dead: Daryl Dixon czy The Walking Dead: Nowy świat?

The Walking Dead: The Ones Who Live - Scott Gimple o zombie w spin-offie

W spin-offie skupiającym się na Darylu Dixonie pojawili się szwendacze, którzy byli szybsi, inteligentniejsi oraz mogli poparzyć kwasem. Scott Gimple, który czuwa nad treścią w uniwersum The Walking Dead oraz jest producentem The Walking Dead: The Ones Who Live, wyjaśnił w rozmowie z ComicBook czy zobaczymy ten rodzaj zombie w nadchodzącym serialu.

Za tym kryje się długa historia dlaczego to się dzieje we Francji i w Europie w [The Walking Dead: Daryl Dixon]. Zanim [Daryl] zaczął uciekać, widzieliśmy to w końcówce Nowego świata i tak naprawdę należy to do Europy.

fot. AMC

W finale Nowego świata tajemnicza kobieta przyszła do francuskiego laboratorium, gdzie obejrzała nagranie z dr Edwinem Jennerem (Noah Emmerich), którego widzowie pamiętają z 1. sezonu The Walking Dead. Gimple kontynuował:

W [The Ones Who Live] są jednak szwendacze, których, mam nadzieję, ludzie nie widzieli wcześniej, a także kneble, których nie widzieliśmy jeszcze i rzeczy, które wywracają żołądek, których nie było wcześniej. Ale te "nafaszerowane" są w Europie.

Mowa tu o tych "ulepszonych" zombie, na których przeprowadza się eksperymenty we Francji. Pod wpływem serum dr Lafleura, zombie stają się silniejsze, szybsze i inteligentniejsze. Daryl miał okazję zmierzyć się z tym rodzajem szwendaczy, które Genet (Anne Charrier) hoduje, aby utworzyć z nich armię.

fot. AMC // The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.