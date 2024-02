The Walking Dead: The Ones Who Live - nowy teaser składa hołd Richonne. Miłość to ich największa broń

fot. materiały prasowe

Za nieco ponad tydzień będzie mieć premierę The Walking Dead: The Ones Who Live, który skupi się na Ricku i Michonne. Nowy spin-off będzie liczyć 6 odcinków, a według obsady i twórców opowie miłosną historię tej dwójki bohaterów.

The Walking Dead: The Ones Who Live - Andrew Lincoln i Danai Gurira o miłosnej historii ich bohaterów

Andrew Lincoln w rozmowie z Entertainment Weekly odniósł się do fabuły, jaka zostanie przedstawiona w nadchodzącym serialu.

Próbowaliśmy znaleźć sposób i zastanawialiśmy się, jaką historię chcemy opowiedzieć. A potem Danai [Gurira] i Scott [Gimple, showrunner] mnie do tego namówili. Po prostu powiedzieli: "Słuchaj, dlaczego po prostu nie opowiemy miłosnej historii? Dlaczego nie spróbujemy ponownie połączyć tych dwojga kochanków z tych dziwnie różnych przedziałów czasowych, aby opowiedzieć szerszą historię o tym, co robili dorośli, kiedy my mieliśmy urwanie głowy w głównym serialu, nieco to ubarwiając.

Aktor ostatecznie przystał na ten kierunek historii, która skupia się na pytaniu: "Czy ich miłość przetrwa czas i odległość, które ich dzielą?". Danai Gurira, która wciela się w Michonne, zgodziła się z opinią odtwórcy Ricka. Powiedziała, że w The Walking Dead czasem udawało się wprowadzić wątki miłosne, ale zazwyczaj serial opierał się na tym, że bohaterowie musieli mierzyć się z nowym wrogiem. Musieli pozostać przy życiu, rozwijając się i budując społeczność.

To były główne tematy The Walking Dead. Historie miłosne zazwyczaj miały nieco drugorzędne znaczenie. Zatem nowym motorem napędowym serialu stał się pomysł na stworzenie miłosnej historii.

Zobaczcie nowy teaser The Walking Dead: The Ones Who Live, który składa hołd miłości Ricka i Michonne (często nazywanych przez fanów pieszczotliwym określeniem "Richonne").

The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.