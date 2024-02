The Walking Dead: The Ones Who Live - nowe zdjęcia. Aktorzy o tym, czego mamy się spodziewać w serialu

fot. AMC

The Walking Dead: The Ones Who Live już wkrótce przedstawi historię Ricka (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira). Dziennikarz Dalton Ross z Entertainment Weekly w maju odwiedził plan zdjęciowy serialu, który znajdował się w Springfield w stanie New Jersey. W serwisie przedstawił obszerną relację ze swojej podróży.

The Walking Dead: The Ones Who Live - co wydarzy się w serialu?

W relacji dziennikarz napisał, że miał okazję zobaczyć jak kręcono scenę pościgu samochodowego, w której Rick i Michonne są ścigani przez Jadis (Pollyanna McIntosh). Andrew Lincoln zdradził, że w pierwszych odcinkach dużo krzyczy, ale pracując nad kolejnym epizodami mogli już wszystko wysadzać i brać udział w pościgach, co mu się bardzo podoba. Aktor powiedział, że proces tworzenia tego serialu przypomina "zapasy z bardzo wściekłym niedźwiedziem".

Przypomnijmy, że początkowo miały powstać 3 filmy o Ricku Grimesie, ale ostatecznie po wielu opóźnieniach postanowiono stworzyć 6-odcinkowy serial. Ostatecznie historia skupia się nie tylko na byłym szeryfie ale również Michonne, ponieważ Gurira znalazła czas, aby pracować nad produkcją. Wraz z Lincolnem i Scottem Gimple opracowywali fabułę. Aktorka powiedziała, że był to bardzo intymny proces i mogli być ze sobą szczerzy we wszystkim, niezależnie od tego, czy chodziło o scenariusz, pomysł na obsadę, czy też o różne aspekty kostiumów i rekwizytów.

Lincoln przyznał, że jeśli mali coś zrobić, to powinno to być coś odważnego, aby się nie powtarzać z tym, co robili w ostatnich 10 latach. Chciał sięgnąć po inny rodzaj historii. Obie gwiazdy serialu potwierdziły, że będzie to historia miłosna.

Odtwórca Ricka powiedział, że odkryjemy to, w jaki sposób jego bohater ocalał. Starali się go umieścić w fizycznym i mentalnym miejscu, w którym nigdy wcześniej się nie znajdował, a widzowie nigdy go takim nie widzieli.

Poniósł porażkę. Został rozbity przez system i w pewnym sensie stracił nadzieję. Być może to nie jest ten sam facet i nie może być już tym samym człowiekiem.

fot. materiały prasowe

Aktor odnosi się do tego, że Rick trafił do Republiki Obywatelskiej, którą poznaliśmy w spin-offie The Walking Dead: Nowy świat. Jednym z sojuszników będzie Pearl Thorne grana przez Lesley-Ann Brandt. Według aktorki postać pod wieloma względami przypomina żeńską wersję Grimesa. Thorne to osoba, która gdy podejmie decyzję, jest bardzo silna. Jest wojowniczką. Próbowała wrócić do swojego ukochanej osoby w Kapsztadzie i utknęła gdzieś, gdzie nie chciała się znaleźć. Pod tym względem są bardzo podobni w dążeniu do miłości i rodziny. Będzie ich łączyć przyjaźń.

Z kolei Michonne będzie bardzo zdeterminowana, aby odnaleźć Ricka. Nie należy do osób, które uchylają się od decyzji lub wahają się przed jej podjęciem. Gurira twierdzi, że jest bardzo jasne, że kobieta musi zrobić, co do niej należy i doprowadzić sprawę do końca. Do tego mają być z tym związane ogromne wyzwania.

Historia Michonne ma się rozpocząć dokładnie tam, gdzie zakończyła się ostatnia scena z 10. sezonu z jej udziałem – gdy postać przychodzi z pomocą rannej parze pozostawionej przez ich grupę. Następnie bohaterka będzie kontynuować podroż z kilkoma osobami, w tym Natem granym przez Matthew Augusta Jeffersa.

Scott Gimple powiedział też, że "bardziej nieoczekiwane jest to, kogo możemy zobaczyć, a może nie", co wskazuje na to, że powinniśmy się spodziewać cameo co najmniej jednej postaci znanej z uniwersum The Walking Dead. Twórca odniósł się również do tego czy powstaną kolejne serie nowego serial.

Oczywiście, mam swoje zdanie. Ale to zespół. To Danai, Andy i ja. Więc mam w głowie następną historię i kolejne. Ale chciałbym zobaczyć, co myślą moi koledzy z ekipy, AMC i wszechświat.

Gurira stwierdziła, że najpierw trzeba zobaczyć jak to się wszytsko skończy, a Lincoln zażartował, że Rick umiera na końcu. Powiedział:

Chcę, żeby fani byli szczęśliwi. Chcę, żeby cieszyli się tym rollercoasterem i chcę, żeby byli zaskoczeni. Chcę, żeby poczuli różne rzeczy i żeby wyskoczyli w powietrze z radości, poczuli nadzieję i też trochę popłakali.

Dodał, że zależy mu na dobrych pomysłach - na tym się skupia oraz na pracy z przyjaciółmi i utalentowanymi ludźmi.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z The Walking Dead: The Ones Who Live, które możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.