The Walking Dead: The Ones Who Live - zapowiedź serialu. Aktorzy i twórcy o swoich postaciach i historii

Podczas przerwy meczu Super Bowl oficjalny kanał The Walking Dead na Youtube przeprowadził transmisję z dość obszernej zapowiedzi The Walking Dead: The Ones Who Live. Wypowiadają się w nim główni aktorzy oraz twórcy. Możemy też zobaczyć wiele scen z nadchodzącej produkcji, która skupi się na Ricku oraz Michonne.

W zapowiedzi serialu znaleźli się Andrew Lincoln i Danai Gurira. Aktorka opowiada o więzi, chemii i miłości między Rickiem i Michonne. Oglądamy również jej sceny z nowymi postaciami, jak np. z Natem, w którego wciela się Matthew Jeffers. Niskorosły aktor mówi o niespodziewanej przyjaźni jaka się wywiązuje między nimi podczas wspólnej podróży. Widzimy nawet poruszający fragment serialu.

W materiale wypowiadają się również Pollyanna McIntosh, która powróciła do roli Jadis - wspomina o sekretach swojej postaci. Jest także Scott Gimple, który przypomina, kiedy widzowie mieli okazję ostatni raz zobaczyć głównych bohaterów w The Walking Dead. Ponadto producentka wykonawcza Denise Huth mówi, że Armia Republiki Obywatelskiej jest bardziej przerażająca niż szwendacze. Uwagę przykuwa scena, w której Rick rozmawia z generałem Bealem, w którego wciela się Terry O'Quinn. Wojskowy pyta się jak Grimes przeżył, na co odpowiada mu, że to przez poświęcenie, co wydaje się to motywem przewodnim tego spin-offa.

Zobaczcie poniżej 3-minutowy materiał promocyjny, w którym możecie sobie również przypomnieć zwiastun serialu. Wideo jest zapętlone, dlatego trwa 9 minut.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zapowiedź serialu

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.