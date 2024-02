The Walking Dead: The Ones Who Live - powstanie 2. sezon? "Wszystko jest możliwe"

fot. AMC

Premiera serialu The Walking Dead: The Ones Who Live, który opowie o Ricku (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira), zbliża się wielkimi krokami, więc trwa wzmożona kampania promocyjna. W zimowej odsłonie serii spotkań prasowych TCA24 (Television Critics Association) wzięli udział twórcy i aktorzy z nadchodzącego spin-offa The Walking Dead.

The Walking Dead: The Ones Who Live - showrunner o serialu i jego przyszłości

Początkowo dalsze losy Ricka miały zostać przedstawione w trzech filmach. Ze względu na opóźnienia związane z pandemią zaczęto mówić o jednym filmie, aż przekształcono pomysł na serial, w którym główną bohaterką jest też Michonne. The Walking Dead: The Ones Who Live był zaprojektowany jako zamknięta historia. Jednak Scott Gimple, czyli osoba, która czuwa nad treścią w uniwersum oraz showrunner produkcji, zasugerował podczas spotkania prasowego, że serial nie musi się zakończyć na jednym sezonie.

Wszystko jest możliwe – nawet jeśli Rick umrze w ostatnim odcinku, wszystko jest możliwe. Skupiamy się teraz tylko na tym [sezonie]. Wszystko złożyło się w naprawdę niesamowity sposób, gdy było mnóstwo planów. A potem świat się zmienił i my zmodyfikowaliśmy te plany.

Andrew Lincoln zażartował, że Grimes umiera w ostatnim odcinku serialu The Walking Dead: The Ones Who Live, sugerując, że w tym wypadku Gimple stosuje "psychologiczne metody".

Krytyczka Meghan O’Keefe z serwisu Decider, która brała udział w spotkaniu prasowym napisała na X, że Gimple przyznał, że marzy mu się wielkie wydarzenie będące crossoverem The Walking Dead. Pozostawia wskazówki, buduje ścieżki, ale zawsze mogą pojawić się punkty zwrotne. Dodał, że ten serial jest tego przykładem, ponieważ Lincoln i Gimple pracowali wcześniej nad innymi historiami. Ponadto aktorzy podkreślali, że serial jest "kulminacją miłości" Ricka i Michonne. Z kolei Gurira powiedziała, że pojawią się takie zwroty akcji, których widzowie się nie spodziewają podczas tej historii.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z tego spotkania zamieszczone przez uczestników panelu, w którym wzięli udział Gimple, Lincoln, Danai Gurira, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn, Matthew August Jeffers i Craig Tate.

Ponadto opublikowano nowe zdjęcie z The Walking Dead: The Ones Who Live, na którym znajduje się Craig Tate. Aktor wciela się w podpułkownika Donalda Okafora z Armii Republiki Obywatelskiej. Fotografię możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live

Zobaczcie nowe teasery z serialu - w pierwszym z nich zostaje przedstawiona Thorne (Lesley-Ann Brandt).

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.