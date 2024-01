The Walking Dead: The Ones Who Live - finałowy zwiastun. Rick Grimes powraca w najdroższym serialu uniwersum!

fot. materiały prasowe

Finałowy zwiastun serialu The Walking Dead: The Ones Who Live zapowiada rozmach, emocje i wielki powrót Ricka Grimesa, na który fani czekają od 9. sezonu oryginalnej serii The Walking Dead. W końcu dowiemy się, kto go porwał i co to za tajemnicza jednostka wojskowa. Michonne jest na wyprawie poszukiwawczej, a helikoptery robiące bombardowanie w mieście przypominają, że tutaj będzie się działo.

Budżet widowiskowego 6-odcinkowego serialu wynosi 13,7 mln dolarów na odcinek. Żaden serialu uniwersum The Walking Dead tyle nie miał. Dla porównania oryginalne The Walking Dead mało 3 mln dolarów na odcinek, a finałowy sezon Gry o tron miał 15 mln dolarów na odcinek.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zwiastun

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.