ThunderCats - Adam Wingard pracuje nad scenariuszem. To będzie jego następny film?

W marcu 2021 roku Adam Wingard ogłosił, że pracuje nad aktorską adaptacją serialu animowanego ThunderCats, który był popularny w latach 80. Od tego czasu, gdy potwierdził, że wyreżyseruje film dla Warner Bros., nie pojawiły się żadne nowe informacje na ten temat. Głównie dlatego, że Wingard skupił się na kręceniu Godzilla i Kong: Nowe imperium.

ThunderCats - Adam Wingard o scenariuszu

Nowy film należący do MonsterVerse wejdzie na duże ekrany pod koniec marca. Reżyser podczas wywiadu dla io9, w którym promował nadchodzącą produkcję, odniósł się do ThunderCats.

Simon [Barrett] i ja nadal aktywnie pracujemy nad scenariuszem. Skończyliśmy ostatnią wersję szkicu w zasadzie dokładnie wtedy, gdy rozpoczynałem produkcję tego filmu - musieliśmy wszystko odłożyć na później. Ale w tej chwili znowu aktywnie nad tym pracujemy. Nie jestem pewien, czy to oznacza, że będzie to następna rzecz, jaką zrobię. Ale zdecydowanie jest to jeden z głównych priorytetów, jakie teraz mam, jeśli chodzi o pracę nad scenariuszem.

Wcześniej reżyser opowiadał, że ThunderCats to projekt, o którym marzył od lat. Jako nastolatek miał obsesję na punkcie tej animacji. Nawet napisał wtedy scenariusz, ale nie sądził, że kiedykolwiek będzie miał szansę nakręcić na jego podstawie film. Należy dodać, że nie ma gwarancji, że Wingard wyreżyseruje tę produkcję, ponieważ ma też w planach pracę nad remakem thrillera Bez twarzy.

ThunderCats - fabuła

Serial animowany ThunderCats był emitowany w latach 1985-89 opowiadał o grupie humanoidalnych kotów zmuszonych do porzucenia rodzinnej planety - Thundery. Ich statek rozbija się na tzw. Trzeciej Ziemi - wówczas uciekinierzy muszą stawić czoła czaronksiężnikowi Mumm-Ra.