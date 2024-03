The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia i teaser z 6. odcinka. Finał sezonu ma być niezwykle poruszający

fot. AMC

W nadchodzący weekend zostanie wyemitowany finałowy odcinek The Walking Dead: The Ones Who Live. W jego opisie możemy przeczytać, że Rick i Michonne muszą dokonać niemal niemożliwego cudu.

The Walking Dead: The Ones Who Live - jaki będzie finał sezonu?

Fani The Walking Dead zastanawiają się czy spin-off o Ricku i Michonne dostanie 2. sezon. Scooper TVLine, Matt Webb Mitovich, wyjawił, co wie na ten temat, a także zdradził czego widzowie powinni się spodziewać po finałowym odcinku.

Jak dotąd nie ma oficjalnej informacji od AMC, że "limitowana" część wyrażenia "limitowanego serialu" zostanie usunięta. Ale niedzielny finał z pewnością pozostawi otwartą furtkę do kontynuacji historii. Niezależnie od tego, czy to naprawdę koniec, podejrzewamy, że długoletni fani franczyzy uznają go za niezwykle poruszający (miejcie pod ręką chusteczki). Dodatkowo odcinek posiada kilka mini-montaży pamiętnych chwil z udziałem Ricka i/lub Michonne z ostatnich lat.

W sieci pojawił się teaser z 6. odcinka The Ones Who Live, który nosi tytuł The Last Time (pol. Ostatni raz). W tle słyszmy, jaki plan mają Rick i Michonne. Grimes znajdzie się w środku bazy Armii Republiki Obywatelskiej w Górach Kaskadowych, gdzie otrzyma informacje, przechwycą akta i wrócą do domu. Zapowiedź jest też pełna akcji. Powrócą pozostałe postaci, jak Thorne (Lesley-Ann Brandt) i generał Beale (Terry O'Quinn). Ponadto udostępniono zdjęcia z finału sezonu, na których znajdują się Rick (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira). Poniżej możecie też zobaczyć spoilerowe fotografie z 5. epizodu serialu, a także jedną fotografię zza kulis.

The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser z 6. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 6. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 6

The Walking Dead: The Ones Who Live - spoilerowe zdjęcia z 5. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 5

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 6. odcinka zaplanowana jest na 31 marca w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce serial nie jest dostępny.