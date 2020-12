The Walking Dead - trwają prace nad komediową produkcją

fot. AMC

Uniwersum The Walking Dead staje się coraz bogatsze i ciekawsze. Do tej pory powstały dwa spin-offy serialu o postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie, czyli Fear the Walking Dead oraz The Walking Dead: Nowy świat. W planach są jeszcze seriale o Darylu i Carol oraz antologia Tales of the Walking Dead. Mają powstać również trzy filmy skupiające się na Ricku Grimesie. Do tych produkcji w przyszłości ma dołączyć kolejny projekt, który będzie miał komediowy charakter.

Producent Scott Gimple, który czuwa nad rozwojem uniwersum, uspokaja, że ta nowa produkcja nie będzie wyśmiewać się ze świata The Walking Dead, lecz ma podejść do niego w sposób komediowy. Nie wiadomo jednak jaką formę przyjmie ten projekt. Rozważane są różne warianty - od miniserialu, antologii po limitowany lub samodzielny serial albo jako odcinki specjalne. Gimple podkreślił, że w związku z tym, że telewizja się zmienia, twórcy mają szansę opowiedzieć swoje historie w różnych formach, nie tylko w 16-odcinkowych sezonach. Powiedział też, że wciąż mają w planach mnóstwo nowych pomysłów.

The Walking Dead - premiera pierwszego z sześciu ostatnich odcinków 10. sezonu odbędzie się 1 marca 2021 roku. W Polsce emisja zaplanowana jest standardowo na FOX.