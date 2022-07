The Walking Dead - nowe zdjęcia z 11. sezonu. Aaron, Gabriel i Mercer

fot. AMC

The Walking Dead zbliża się do końca. Pozostało jeszcze 8 odcinków do wyemitowania, aby zamknąć historię ludzi walczących o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie.

Podczas panelu na Comic-Conie w San Diego zaprezentowano zwiastun finałowych epizodów 11. sezonu The Walking Dead. W czasie konferencji prasowej po wydarzeniu showrunnerka Angela Kang podzieliła się swoimi odczuciami na temat pracy nad finałem serii.

Za każdym razem, gdy masz za zadanie zakończyć historię – i myślę, że dotyczy to każdego serialu – każdy chce wylądować. Ale szczególnie dla nas jest to coś, co było tak ważne dla naszych fanów, społeczności, która tkwi z nami, a także dla nas. Wszyscy pasjonujemy się tym serialem, kochamy to show, uwielbiamy pracować ze sobą. Dlatego chcemy zrobić to dobrze, zrobić to odpowiednio.

Jeszcze przed panelem na Comic-Conie serwis Entertainment Weekly opublikował pierwsze trzy zdjęcia z sezonu 11C. Teraz do sieci trafiły kolejne. Na nich możemy zobaczyć głównych bohaterów: Aarona (Ross Marquand), Gabriela (Seth Gilliam) i Daryla (Norman Reedus), Mercera (Michael James Shaw) oraz Max z Eugenem (Margot Bingham i Josh McDermitt). Fotografie znajdują się na początku galerii.

The Walking Dead - zdjęcia z 11. sezonu

The Walking Dead - sezon 11C

W obsadzie sezonu 11C znajdują się również: Melissa McBride (Carol), Khary Payton (Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Księżniczka), Josh Hamilton (Lance Hornsby) i Laila Robins (Pamela Milton).

Przypomnijmy, że podczas panelu na Comic-Conie wyjawiono, że zamiast 3 filmów o Ricku powstanie sześciodocinkowy serial o tym bohaterze oraz o Michonne. Andrew Lincoln i Danai Gurira powrócą do swoich ról.

The Walking Dead - premiera 17. odcinka 11. sezonu 2 października 2022 roku w amerykańskiej stacji AMC.