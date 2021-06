The Walking Dead - o czym pierwsze odcinki 11. sezonu? Opisy zapowiadają wielkie emocje!

fot. materiały prasowe

11. sezon The Walking Dead, który będzie ostatnim dla tego serialu, będzie liczyć 24 odcinki. W sierpniu nowa seria zadebiutuje dwoma epizodami. Zatytułowane są Acheron: Część I i Acheron: Część II. W mitologii greckiej Acheron jest jedną z pięciu rzek w Zaświatach, która nazywana jest też rzeką smutku. Według strony Greek Legends and Myths jest "postrzegana jako fizyczna bariera między Zaświatami a światem śmiertelników, ponieważ śmiertelnicy nie mogli jej przekroczyć, aby wejść do Zaświatów, a zmarli nie mogli jej przejść, żeby z nich uciec". Do sieci trafiły opisy obu odcinków, które wyreżyserował Kevin Dowling. Scenariusz napisali showrunnerka Angela Kang oraz producent wykonawczy Jim Barnes.

The Walking Dead - opisy odcinków

11x01 - Acheron: Część I

Wracając do Aleksandrii z krytycznej misji poszukiwawczej żywności, grupa zdaje sobie sprawę, że to nie wystarczy. Maggie proponuje nowy plan, który potencjalnie jest misją samobójczą. Jaki mają wybór? Muszą znaleźć więcej jedzenia dla wszystkich swoich ludzi, aby przetrwać i odbudować Aleksandrię. Jeśli tego nie zrobią, Aleksandria upadnie, a oni razem z nią. Podczas wyprawy zaskakuje ich gwałtowna burza, zmuszając ich do zejścia do tunelu metra. Narasta nerwowość i podejrzenia. Wybucha chaos. Bohaterów ogarnia przerażenie, gdy dowiadują się, co przeżyli Maggie i jej grupa przed powrotem do Aleksandrii. Tymczasem ci, którzy zostali schwytani przez osobliwych żołnierzy, zostają przeniesieni w inne, nieznane miejsce.

11x02 - Acheron: Część II

Grupa odkrywa, że jeden z jej członków nie dotarł do bezpiecznego miejsca w wagonie metra. W otoczeniu szwendaczy powrót do tunelu na poszukiwania jest pewną śmiercią. Wszystkie oczy skierowane są na Negana, który zmienił zasady przetrwania. To już nie jest, że "nikogo nie pozostawiamy w tyle". Nowe motto brzmi: "idziemy dalej". Mając bardzo mało amunicji i sił, grupa musi się przygotować, ponieważ szwendacze znalazły drogę do wnętrza pociągu. Tymczasem Daryl będąc w koszmarnej sytuacji próbując odnaleźć Psa, znajduje coś więcej niż oczekiwał. Yumiko sprzeciwia się procesowi na posterunku Wspólnoty, który zagraża jej przyszłości oraz Eugene'a, Ezekiela i Księżniczki.

The Walking Dead - sezon 11

Ogłoszono również tytuły pozostałych 6 odcinków, które zostaną wyemitowane przed tradycyjną przerwą.

11x03 - Hunted

11x04 - Rendition

11x05 - Out of the Ashes

11x06 - On the Inside

11x07 - Promises Broken

11x08 - For Blood

Przed emisją finałowego sezonu zostaną też wyemitowane 4 odcinki specjalne o głównych postaciach The Walking Dead, czyli o Darylu (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan), Neganie (Jeffrey Dean Morgan) i Carol (Melissa McBride). Nazywane są The Walking Dead: Origins i mają pokazywać historię apokalipsy zombie z perspektywy poszczególnych bohaterów. Pojawią się nowe wywiady, komentarze aktorów o swoich ikonicznych postaciach oraz klipy z ich przełomowych momentów. Nie zabraknie też fragmentów wideo z 11. sezonu.

Epizody The Walking Dead: Origins trafią na platformę AMC+ zaczynając od 15 lipca. Najpierw zadebiutuje odcinek o Darylu, potem o Maggie, Neganie i Carol, które będę pojawiać się w tygodniowych odstępach. Dodatkowo będą wzbogacone o odcinki The Best of The Walking Dead, które będą przedstawiać ulubione postacie serialu, zaczynając od Morgana (od 8 lipca). Nie wiadomo, czy emisja tych epizodów nastąpi również w Polsce.

The Walking Dead - premiera dwóch pierwszych odcinków 11. sezonu zaplanowana jest na 22 sierpnia 2021 roku w USA. W Polsce pojawią się 23 sierpnia na kanale FOX.