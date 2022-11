The Walking Dead - zdjęcia i teaser z finału serialu. Nadchodzi emocjonujący koniec

fot. AMC

W najbliższy poniedziałek serial The Walking Dead dobiegnie końca po 12 latach emisji. Zostanie wyemitowany ostatni odcinek serialu zatytułowany Rest in Peace, czyli Spoczywaj w pokoju. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że szwendacze torują sobie krwawą ścieżkę przez Wspólnotę. Bezlitośnie napadają ludzi i sieją śmiercionośne spustoszenie w mieście. Tymczasem Mercer utknął w więzieniu, a Max i Księżniczka starają się go uwolnić. Wraz z Ezekielem, Maggie i pozostałymi musi teraz walczyć nie tylko z Pamelą i jej ludźmi, ale także z armią szwendaczy.

W sieci pojawił się teaser finałowego odcinka The Walking Dead, który zapowiada widowiskowe starcie, gdzie nie zabraknie zombie. Udostępniono również zdjęcia z ostatniego epizodu, na których możemy zobaczyć głównych bohaterów. Wszystkie materiały znajdują się poniżej.

The Walking Dead - teaser finałowego odcinka

The Walking Dead - zdjęcia z finałowego odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 24

The Walking Dead 11C - polska premiera 24. odcinka 21 listopada o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.