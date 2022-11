The Walking Dead: Dead City - teaser serialu. Plakaty do spin-offów o Darylu oraz Ricku i Michonne

fot. materiały prasowe

Głównymi bohaterami The Walking Dead: Dead City są Negan i Maggie, którzy podróżują do postapokaliptycznego Manhattanu, który jest od dawna odcięty od stałego lądu. W opisie AMC możemy przeczytać, że rozpadające się miasto jest pełne umarłych i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Do swoich ról powracają Jeffrey Dean Morgan i Lauren Cohan. Showrunnerem i scenarzystą projektu jest Eli Jorné.

The Walking Dead: Dead City będzie składać się z 6 odcinków. W połowie października pracę na planie tego spin-offa zakończył Jeffrey Dean Morgan, o czym napisał w komentarzu na swoim Twitterze. Możecie go zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/JDMorgan/status/1583441485097099264

Premierę serialu wyznaczono na kwiecień 2023 roku. W sieci pojawiło się wideo zza kulis serialu, w którym możemy zobaczyć m.in. głównych aktorów, którzy wspinają się po drabinie, a także szwendacza. Materiał znajduje się poniżej.

The Walking Dead: Dead City - teaser zza kulis produkcji

https://twitter.com/TWDPromos/status/1586929960354193409

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia

The Walking Dead: Dead City

W obsadzie The Walking Dead: Dead City znajdują się również: Gaius Charles jako bezlitosny Perlie Armstrong, Karina Ortiz jako Amaia, Mahina Napoleon jako Ginny, Jonathan Higginbotham jako Tommaso, Trey Santiago-Hudson jako Jano i Zeljko Ivanek jako Chorwat. Nadzorca uniwersum Scott Gimple pełni rolę producenta wykonawczego.

Ponadto w sieci pojawiły się plakaty do nadchodzących spin-offów The Walking Dead. Oprócz The Walking Dead: Dead City zaprezentowano plakaty do serialu o Ricku i Michonne, w których odpowiednio wcielają się Andrew Lincoln oraz Danai Gurira, a także do produkcji o Darylu (Norman Reedus). Do ich stworzenia użyto fotografii pochodzących z poprzednich sezonów The Walking Dead.

The Walking Dead - plakaty spin-offów

The Walking Dead: Dead City - plakat

Zdjęcia do spin-offa o Darylu rozpoczęły się we Francji pod koniec października. Z kolei prace nad serialem o Ricku i Michonne mają ruszyć na początku 2023 roku. Obie produkcje będą mieć premierę w 2023 roku.