The Wanting Mare - intrygujący wizualnie debiut reżyserski Nicholasa Batemana. Obejrzyjcie zwiastun

fot. materiały prasowe

W internecie pojawił się zwiastun The Wanting Mare, nadchodzącego filmu w reżyserii i według scenariusza Nicholasa Batemana. Ciekawie zapowiadające się dzieło jest debiutem reżyserskim filmowca. Produkcja jest filmem fantastycznym, który niewątpliwie zachwyci widzów swą warstwą wizualną i niepowtarzalnym klimatem. Rozgrywająca się w magicznym świecie Anmaere produkcja opowie historię bohaterki, która doświadcza niezwykłych snów i wizji. Film przybliży 35 lat z jej życia.

W filmie wystąpili Jordan Monaghan, Yasmin Keshtkar, Edmond Cofie, Josh Clark, Christine Kellogg-Darrin a także Nicholas Bateman.

Producentami filmu są David A. Ross, Z. Scott Schaefer, Lawrence Inglee, Nicholas Ashe Bateman, Jeff Walker oraz Shoaib Iqbal, a autorem zdjęć do The Wanting Mare jest David A. Ross. Za muzykę do filmu odpowiada Aaron Boudreaux.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun nadchodzącej produkcji.

The Wanting Mare - zwiastun

The Wanting Mare - premiera filmu odbędzie się w wybranych kinach w USA i na platformach VOD 5 lutego 2021.