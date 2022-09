The Winchesters - nowy teaser prequelu Supernatural. Kiedy premiera?

The CW

The Winchesters to oficjalny prequel wydarzeń z hitu Supernatural. Amerykańska telewizja The CW opublikowała nowy teaser, który pokazuje, czego powinniśmy się spodziewać po serialu. W głównych rolach Johna i Mary Winchesterów wcielają się Drake Rodger i Meg Donnelly. Jensen Ackles również pojawi się na ekranie jako Dean Winchesters, który ma pełnić rolę narratora historii rodziców braci Winchesterów. Według zapowiedzi nie będzie tylko głosem i mamy go normalnie zobaczyć przynajmniej w odcinku premierowym.

The Winchesters - teaser

The Winchesters - opis fabuły

The Winchesters rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z Supernatural. Serial pokaże historię Johna i Mary Winchesterów od momentu, gdy się poznali, zakochali w sobie i razem walczyli ze złem.

W obsadzie są również Bianca Kajilich jako Millie Winchester, Demetria McKinney jako Ada Monroe, Nida Khurshid jako Latika Desai oraz Jojo Fleites jako Carlos Cervantez.

The Winchesters - premiera światowa odbędzie się 11 października 2022 roku.

