The Winchesters - Tom Welling z ważną rolą. To postać z Supernatural

fot. materiały prasowe

Podczas panelu serialu The Winchesters na New York Comic Con ogłoszono, że Tom Welling dołączył do obsady w ważnej roli. Kogo dokładnie zagra?

The Winchesters - rola Toma Wellinga

Aktor wcieli się w Samuela Campbella, ojca Mary (Meg Donnelly) i patriarchę rodziny łowców Campbellów. Nauczył on Mary wszystkiego w zawodzie łowczyni. Sam jest gburowatym weteranem, który preferuje działanie zamiast słów. Zawsze musi postawić na swoim. Gdy Samuel łączy siły z Mary i jej przyjaciółmi, by uratować świat, nie będzie musiał jedynie pokonać najgroźniejszego potwora w swojej karierze, ale też naprawić relację z córką. Po raz pierwszy aktor pojawi się w tej roli w 7. odcinku. W Supernatural grał go Mitch Pileggi.

Jest to historia Johna i Mary, rodziców braci Winchester z Supernatural, których młodość poznajemy. Jest ona opowiadana z perspektywy narratora serialu Deana Winchestera, w którego role ponownie wciela się Jensen Ackles.

The Winchesters - premiera w USA odbędzie się 11 października. Data premiery w Polsce nie jest znana.