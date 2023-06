The Witcher: Wild Animals - nowy komiks od polskiego scenarzysty. Zobaczcie imponujące okładki

fot. Dark Horse Comics

The Witcher: Wild Animals to nowa komiksowa seria o Geralcie z Rivii od amerykańskiego wydawnictwa Dark Horse Comics. W opisie nowego komiksu możemy przeczytać, że zło ma wiele twarzy, podobnie jak sprawiedliwość. Od lądu do morza Geralt przekonuje się, że tam, gdzie ludzie i potwory koegzystują z sobą, istnieje niepisana zasada — taka, że umiejętności wiedźmina wykraczają poza zabijanie potworów.

Za rysunki odpowiada ukraińska artystka Nataliia Rerekina, dla której jest to debiut w tej roli. Rysowniczka w 2017 roku zdobyła Srebrną Nagrodę podczas japońskiego International Manga Award.

Scenarzystą The Witcher: Wild Animals jest Bartosz Sztybor, którego fani kojarzą ze wcześniejszej współpracy z Dark Horse Comics. Napisał scenariusz do chwalonych komiksów Zatarte wspomnienia oraz Wiedźmi lament. Twórca na swoim Twitterze wyjawił, że ta miniseria trafi do sprzedaży 20 września. Podzielił się również czterema okładkami, które wykonali Nataliia Rerekina, Manuele Fior, Sara Kipin i Matt Smith.

The Witcher: Wild Animals - okładki

The Witcher: Wild Animals

https://twitter.com/sztybor_writes/status/1674504461006282752