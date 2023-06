The Witcher - Liam Hemsworth "trenuje jak szalony i pożera książki" przed 4. sezonem

Netflix/materiały prasowe

Dziś na platformie Netflix debiutuje pierwsza część 3. sezonu serialu Wiedźmin - już niebawem podzielimy się z Wami recenzją. Tymczasem w sieci pojawiają się nowe doniesienia na temat czwartej odsłony serii, w której w roli Geralta Henry'ego Cavilla zastąpi już Liam Hemsworth. Jak wyjawia ekranowy Jaskier, Joey Batey, jest on w stałym kontakcie z dołączającym do obsady aktorem, który miał się "całkowicie oddać" powierzonemu mu zadaniu.

Batey zdradza, że choć nie udziela Hemsworthowi żadnych wskazówek, jest pod wrażeniem jego pracy w ramach przygotowań do roli:

Jestem z nim w stałym kontakcie. Piszemy do siebie emaile, wymieniamy się naszymi ulubionymi cytatami z książek. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek z nas stał na pozycji, w której może udzielać rad i wskazówek w kwestii grania roli Geralta, ale Liam całkowicie się w to wciągnął. Jego fizyczny reżim treningowy jest po prostu szalony, w dodatku pożera książki jak nikt inny.

Również ekranowa Yennefer, Anya Chalotra, zapewniła, że przesłała Hemsworthowi "wiadomość ze słowami wsparcia" w kontekście 4. sezonu serialu The Witcher.

