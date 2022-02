The Wolf Among Us 2 - wkrótce zobaczymy nowe materiały z gry

fot. Telltale Games

The Wolf Among Us zadebiutowało w 2013 roku i spotkało się z pozytywnymi opiniami ze strony recenzentów oraz graczy. Wydawało się, że zapowiedź kolejnego sezonu to jedynie kwestia czasu i rzeczywiście, kilka lat później pojawiły się takie pogłoski. Na ich potwierdzenie trzeba było jednak czekać dużo dłużej, bo The Wolf Among Us 2 oficjalnie zapowiedziano dopiero na The Game Awards w 2019 roku. Od tego czasu nie dostaliśmy też zbyt wielu nowych informacji, ale wygląda na to, że cisza wkrótce zostanie przerwana.

Ogłoszono, że już 9 lutego odbędzie się stream poświęcony grze. W jego trakcie mamy zobaczyć zakulisowe materiały oraz zupełnie nowy zwiastun.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1490777438162329602

