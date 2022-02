Pokemon Legends: Arceus jako... telenowela. Zobaczcie nietypową reklamę

fot. youtube.com

Pokemon Legends: Arceus to bez wątpienia bardzo istotna produkcja dla Nintendo, nic więc dziwnego, że tytuł ten jest intensywnie promowany. Tym razem do sieci trafiła nowa reklama tej produkcji, która znacznie odbiega od klasycznych zwiastunów i innych materiałów marketingowych. Mamy bowiem do czynienia z krótkim wideo, które utrzymane jest w klimacie... telenoweli. Pomysł ten, choć bardzo nietypowy, wyraźnie przypadł do gustu internautom, którzy chwalą reklamę w komentarzach.

Warto również przypomnieć, że Pokemon Legends: Arceus świetnie się sprzedaje. Gra zaliczyła najlepsze otwarcie spośród wszystkich odsłon serii dostępnych na Nintendo Switch i w ciągu zaledwie tygodnia od premiery trafiła do pnad 6,5 miliona nabywców. Wynikiem tym pochwalono się na Twitterze.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1489420296415322115

