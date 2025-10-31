Reklama
Thief VR: Legacy of Shadow z datą premiery. Zobaczcie nowy gameplay

Thief VR: Legacy of Shadow to pierwsza odsłona słynnej, skradankowej serii, która przenosi znaną rozgrywkę do wirtualnej rzeczywistości.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Thief VR: Legacy of Sh... 
data premiery gameplay zwiastun
Thief VR: Legacy of Shadow fot. Vertigo Games
Firmy Maze Theory, Eidos-Montréal i Vertigo Games ujawniły, że premiera Thief VR: Legacy of Shadows odbędzie się 4 grudnia 2025 roku. Od tego dnia tytuł będzie dostępny na platformach PlayStation VR2, Meta Quest oraz Steam VR. Ogłoszeniu towarzyszyła publikacja dwóch nowych materiałów wideo prezentujących fragmenty rozgrywki na urządzeniach firm Meta i Sony.

Thief VR: Legacy of Shadows to skradanka, w której gracze wcielą się w Magpie – sierotę ukształtowaną przez uliczne życie, zmuszoną do kradzieży, by przetrwać. Bohaterka natrafia na legendarny artefakt i odkrywa spisek sięgający fundamentów miasta. W centrum intrygi znajduje się baron Ulysses Northcrest, tyran brutalnie tłumiący wszelkie przejawy buntu.

Twórcy zapowiadają, że ich produkcja połączy klasyczne elementy serii Thief z większą immersją, jaką zapewnia wirtualna rzeczywistość. Gracze będą mogli eksplorować miasto, odkrywać jego sekrety oraz korzystać z szeregu umiejętności i narzędzi, by odwracać uwagę przeciwników, unieszkodliwiać ich i eliminować zagrożenia. Nie zabraknie także swobody działania – poszczególne misje będzie można realizować na różne sposoby.

Źródło: informacja prasowa

