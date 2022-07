Thor 4 będzie hitem. Ile zarobi w kinach?

Marvel

Thor 4 wyświetlany pod tytułem Thor: miłość i grom po raz kolejny udowadniają, że pomimo trwającej pandemii koronawirusa widzowie wrócili do kin. Będzie to kolejny blockbuster, którego globalne otwarcie będzie na poziomie przedpandemicznym.

Thor 4 - jakie otwarcie w box office?

W sieci pojawiły się dwie statystyki opublikowane przez portale Deadline oraz Variety. Ich prognozy delikatnie się różnią. Deadline zapowiada otwarcie w Ameryce Północnej w granicach 140-160 mln dolarów. Natomiast Variety mówi o 145-155 mln dolarów, ale dziennikarze dodają, że kwota może dobić nawet do 170 mln dolarów. Oba wyniki to na pewno poziom oczekiwany dla hitów MCU. Dla porównania będzie to lepsze otwarcie niż Thor: Ragnarok, który zebrał przed pandemią 123 mln dolarów (ostatecznie w Ameryce Północnej osiągnął 315 mln dolarów).

Ze świata oba portale twierdzą, że zbierze 150 mln dolarów. Podczas premierowego weekendu pojawi się wszędzie tylko nie w kinach w Chinach, Rosji i Francji. Globalnie więc otwarcie powinno zamknąć się w kwocie minimum 300 mln dolarów. Budżet zamyka się w granicach 180-200 mln dolarów plus koszty globalnej promocji.

Thor 4 - zarobki a koszty

Ile film musi zarobić, by zwrócić koszty produkcji? Według screenrant.com powinna to być kwota 400 mln dolarów wpływów ze sprzedaży biletów do kin. Od tej kwoty Thor: miłość i grom zarabia już na siebie.

