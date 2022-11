Thor 5 - Chris Hemsworth chce zmiany klimatu i tonu serii

fot. Marvel

Chris Hemsworth w rozmowie z Happy Sad Confused poruszył kwestię przyszłości serii Thor. Czy jego zdaniem musi się coś zmienić po tak negatywnie odebranym filmie jakim był Thor: miłość i grom?

MCU - przyszłość Thora

- Patrzysz na Thora 1 i 2, oba filmy były do siebie podobne. Ragnarok oraz Miłość i grom również są podobne. Moim zdaniem to musi polegać na wymyślaniu tego na nowo. Miałem wyjątkową okazję z Wojną bez granic i Końcem gry, by zrobić z tą postacią coś drastycznego. Podobało mi się to. Lubię budować wrażenie, że wszystko może się wydarzyć, bo to działa też na mnie. Utrzymuje moje zainteresowanie.

Aktor dodaje, że jeśli Marvel Studios będą chcieli kolejne przygody Thora, to on chce, aby było to coś drastycznie innego w kwestii tonu niż poprzednia odsłona.

- Thor stracił rozum w ostatnim filmie. Musi na nowo rozgryźć kim jest - dodaje.

Na razie nie wiadomo, jaki jest plan na dalsze losy Thora i kiedy go zobaczymy w MCU.