Twórca Białego Lotosu komentuje odejście kompozytora! Nie szczędził w słowach

fot. HBO

Niedawno ujawniono, że przy czwartym sezonie Białego Lotosu nie będzie pracował już kompozytor Tapia de Veer. W wywiadzie dla The New York Times ujawnił, że powodem był konflikt z twórcą i ich rozbieżne wersje dotyczące muzyki w serialu. Starcia osiągnęły apogeum przy pracy nad trzecim sezonem, stąd decyzja de Veera o odejściu. Mike White odniósł się do tej sytuacji w wywiadzie z Howardem Sternem.

Biały Lotos - wypowiedź twórcy

Szczerze nie mam pojęcia, co się wydarzyło, poza tym, że teraz czytam jego wywiady, bo postanowił zrobić sobie kampanię PR-ową na temat odejścia z programu. Nie sądzę, żeby mnie szanował. Chce, żeby ludzie wiedzieli, że jest ostry i mroczny, a ja… nie wiem, czuję się, jakbym oglądał reality show. Nigdy się tak naprawdę nie kłóciliśmy. On twierdzi, że mieliśmy konflikt. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek się z nim pokłócił – no, może poza kilkoma mailami. To było głównie tak, że dawałem mu uwagi. Myślę, że nie podobało mu się przechodzenie przez ten proces ani to, że chciałem wprowadzać poprawki, bo mnie nie szanował. Wiedziałem, że nie jest typem gracza zespołowego i że chce robić wszystko po swojemu. Byłem zszokowany, że poszedł do New York Timesa, żeby oczernić zarówno mnie, jak i cały program na trzy dni przed finałem. To było trochę sukowate zagranie. Kiedy zaczynał się trzeci sezon, miał już na koncie nagrodę Emmy i jego piosenka stała się viralem, nie chciał już przechodzić ze mną przez ten proces, nie chciał przychodzić na sesje. Zawsze patrzył na mnie z tym pogardliwym uśmieszkiem, jakby myślał, że jestem jakimś szympansem czy coś… zdecydowanie robi z igły widły z powodu różnic artystycznych.

Stern zapytał, dlaczego obaj panowie zrezygnowali ze współpracy tylko z powodu różnicy zdań, zamiast spróbować rozwiązać problem. White odpowiedział:

On jest bardzo utalentowany. [Ale] nigdy nikomu tak bardzo nie wchodziłem w tyłek, tylko po to, żeby i tak nie móc go do niczego przekonać na siłę. Powodzenia w tym, co teraz robisz.

Wszystkie trzy sezony Białego Lotosu można obejrzeć w serwisie Max.