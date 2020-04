Thor: Love and Thunder - Chris Hemsworth o filmie. Informacja o nowej postaci

Chris Hemsworth udziela zdalnie wywiadów promujących film Tyler Rake: Ocalenie. Nie brak pytań o Thor: Love and Thunder.

Aktor zdradza, że czytał już scenariusz Thor: Love and Thunder. Uważa, że Taika Waititi (reżyser, scenarzysta) napisał coś najlepszego w swojej karierze i zarazem szalonego i ekstremalnego. A pamiętajmy, że dopiero co Waititi zdobył Oscara za najlepszy scenariusz do filmu Jojo Rabbit.

Hemsworth sądzi, że gdy skończy się pandemia koronawirusa, filmy Marvela będą jednymi z tych tytułów, które przyciągną na powrót ludzi do kin. Sądzi, że właśnie takie tytuły najbardziej docenia się na wielkim ekranie.

Portal Illuminerdi dotarł do castingowego opisu nowej postaci znanej jako Zappa (na 100% fałszywa tożsamość, aby ukryć prawdziwe informacje o fabule). Ma być to młody czarnoskóry dzieciak w wieku 11-12 lat. Jest inteligentny, nieustraszony, dojrzały i ma poczucie humoru. Nie ma spekulacji, kim może być ta postać, więc raczej jest to ktoś stworzony specjalnie na potrzeby historii.

Thor: Love and Thunder - premiera w lutym 2022 roku.