Thor: Love & Thunder - PETA ma ciekawy pomysł na jeden z wątków filmu

Thor: Love and Thunder to jeden z filmów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Zapewne wielu fanów zastanawia się jak twórcy rozwiążą w produkcji kwestię Grubego Thora, którego poznaliśmy w widowisku Avengers: Endgame. Reżyser projektu, Taika Waititi został zapytany o to przez jednego z fanów. Stwierdził, że ten problem nie został jeszcze rozwiązany. Ta wypowiedź przyciągnęła uwagę organizacji PETA, zajmującej się prawami zwierząt. Dała ona ciekawy pomysł na rozwiązanie tej kwestii. Otóż według organizacji Thor mógłby powrócić do swojej wysportowanej sylwetki stosując dietę wegańską. To odzwierciedlałoby rzeczywistość, ponieważ gwiazda produkcji, Chris Hemsworth przeszedł na weganizm w czasie kręcenia filmów Thor i Avengers.

W obsadzie produkcji oprócz Hemswortha znajdują się Natalie Portman, Tessa Thompson i Christian Bale.

Thor: Love & Thunder - premiera filmu w USA zaplanowana jest na 28 lutego 2022 roku.