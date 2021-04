Thor: Love and Thunder - Christian Bale w końcu w Australii. Znów schudł do roli

źródło: materiały prasowe

Prace nad filmem Thor: Love and Thunder trwają od tygodni, ale dopiero teraz pojawiły się pierwsze zdjęcia Christiana Bale'a z Sydney, w którym to widowisko jest kręcone. Jest to o tyle istotne, że poza ogoloną głową, aktor wyraźnie po raz kolejny schudł do roli złoczyńcy. Nie wiadomo, jak w jego przypadku wygląda proces charakteryzacji na planie i czy w grę wchodzą efekty specjalne w tworzeniu jego postaci. Zdjęcia z Sydney pochodzą z 18 kwietnia 2021 roku.

https://twitter.com/TheFilmUpdates/status/1383789091913834506

https://twitter.com/ChristianBaleFY/status/1383795157087051782

Kogo gra Christian Bale?

Od grudnia 2020 roku wiemy, że Bale wciela się w postać Gorra, znanego także z wiele mówiącego przydomka "Rzeźnik Bogów". Wówczas tak pisaliśmy o nim i jego mocach: Gorr pochodzi z tajemniczej planety i dysponuje niezwykle potężnym mieczem znanym jako "All-Black the Necrosword" - ostrze stworzył władca symbiontów, Knull, który swego czasu wykorzystał je do odcięcia głowy jednego z Celestian. Ta broń zapewnia Gorrowi m.in. nadludzką siłę, szybkość, wytrzymałość, nieśmiertelność, zdolność zmieniania kształtu i umiejętność replikacji.

W obsadzie są także Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Matt Damon, Taika Waititi, Sam Neill, Melissa McCarthy, Luke Hemsworth oraz Russell Crowe. Część z tych postaci to zabawne role epizodyczne.

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku.