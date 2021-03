Thor: Love and Thunder - Jaimie Alexander zakończyła swoją pracę na planie filmu

fot. materiały prasowe

Thor: Love and Thunder to kolejne z kinowych widowisk wchodzących w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Obecnie w Australii trwają zdjęcia do produkcji. Jaimie Alexander powraca w filmie do roli Lady Sif. Aktorka zamieściła w sieci Instastories, które potwierdza, że zakończyła swoją pracę na planie widowiska. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcie opublikowane przez Alexander.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że Thor w filmie połączy ponownie siły z drużyną Strażników Galaktyki. Głównym czarnym charakterem produkcji będzie Gorr Rzeźnik Bogów. Natomiast Jane Foster ma w produkcji w końcu podnieść młot Thora i zyskać moce znane z komiksów.

Instagram

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Karen Gillan, Tessa Thompson oraz Jeff Goldblum.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA została zaplanowana na 11 lutego 2022 roku.