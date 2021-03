Strażnicy Galaktyki 3 - James Gunn zaprosił na plan filmu twórcę viralowego wideo z drona

fot. Marvel

Jay Christensen, mężczyzna, który zajmuje się profesjonalnie kręceniem ujęć z drona, został zaproszony przez Jamesa Gunna na plan widowiska Strażnicy Galaktyki 3. Wszystko dzięki pewnemu wideo. Otóż Christensen stworzył Right Up Our Alley, 87-sekundowy film, który nakręcił dronem przelatującym przez kręgielnię.

Materiał stał się viralem w Internecie i już zgromadził 7,1 mln wyświetleń. Jedną z osób, która widziała nagranie był właśnie Gunn, który napisał na Twitterze, że chce, aby Christensen pojechał wraz z ekipą na plan trzeciej części Strażników do Londynu pod koniec roku.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1369390961873281026

Rally Studios, dom produkcyjny, w którym Christensen pracował przez dwa lata, wyprodukował wideo za darmo, aby promować nowo otwarty Bryant Lake Bowl & Theatre przy Lake Street, miejscu protestów po zabójstwie George'a Floyda przez policję. Christensen spędził dzień ze swoim zespołem na planowaniu ujęcia, a dźwięk został dodany w postprodukcji.