Thor: Love and Thunder - Matt Damon prawdopodobnie dołączył do obsady

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel Studios

Nowa informacja pochodzi z australijskiego portalu News.com.au, ale żaden amerykański portal nie mógł jej zweryfikować. Przewagą tego źródła jest osadzenie w Australii, w której Thor: Love and Thunder będzie kręcony. Twierdzą oni, że Matt Damon z rodziną niedawno przybyli do Sydney, w którym aktor będzie przechodzić kwarantannę w prywatnej placówce, by móc następnie stawić się na plan superprodukcji Marvela.

Nie mówią kogo ma zagrać, ale wydaje się to oczywiste, bo w końcu grał w Thor: Ragnarok. Była to rola epizodyczna aktora, który wcielał się w Lokiego w przedstawieniu w Asgardzie. Można więc przypuszczać, że ta rola ma największe prawdopodobieństwo. W grę oczywiście może wchodzić coś innego, ale nie ma na temat żadnych informacji. Na razie doniesień nikt nie potwierdza, ani nie dementuje.

W obsadzie są Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt oraz Christian Bale jako czarny charakter. Taika Waititi stoi za kamerą oraz ponownie wcieli się w Korga.

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku.