Thor: Love and Thunder użyje nowatorskiej technologii z serialu The Mandalorian?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Thor: Love and Thunder będzie czwartą odsłoną przygód Thora, któremu towarzyszyć będą także Valkyria oraz Jane Foster. Przez pandemię koronawirusa, film został przesunięty na 11 lutego 2022 roku. Trwa już jednak planowanie produkcji i kręcenia w nowych warunkach sanitarnych. MCU Cosmic donosi, że pomocna może okazać się technologia The Volume wykorzystywana wcześniej przy tworzeniu 1. sezonu serialu The Mandalorian.

Wcześniej w jednym z wywiadów Natalie Portman zdradziła, że zdjęcia do Thor: Love and Thunder mają ruszyć na początku 2021 roku w Australii. Tam ponoć szykowane już są miejsca, gdzie powstawać będzie film. Przypomnijmy, że reżyserem będzie Taika Waititi, który miał okazję pracować już z nowatorską technologią przy okazji jednego z odcinków serialu Disney+. Sprzęt umożliwia też tworzenie zróżnicowanych plenerów, co na pewno okaże się pomocne w czasach pandemii. Zobaczcie na wideo, jak to działa: