Thor: Love and Thunder - znamy datę rozpoczęcia zdjęć do filmu MCU

Thor: Love and Thunder będzie czwartą odsłoną przygód Thora, któremu towarzyszyć będą także Valkyria oraz Jane Foster. Pandemia koronawirusa spowodowała przesunięcie wszystkich filmów należących do Kinowego Uniwersum Marvela. Od jakiegoś czasu mówiło się jednak o dacie rozpoczęcia zdjęć do produkcji. Teraz portal The Hollywood Reporter donosi, że stanie się to w styczniu 2021 roku w Australii.

Informacja została podana przy okazji ogłoszenia obsady do prequela filmu Mad Max: Na drodze gniewu, gdzie zagra wcielający się w Thora, Chris Hemsworth. W obsadzie będą także Tessa Thompson oraz Natalie Portman. Datę premiery filmu przesunięto na 11 lutego 2022 roku. Szczegóły fabularne nie są znane, ale podobno całość ma być inspirowana komiksem o Potężnej Thor. Z niego wiemy, że Jane Foster zmaga się z rakiem i wyniku rozwoju historii staje się następczynią Thora.

