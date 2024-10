Wszystko o przyszłości Obcego i Predatora. Powstaje tajny film, a w planach jest też crossover!

fot. 20th Century Fox

Po wielkich sukcesach jakimi niewątpliwie były ostatnie części z serii Predator oraz Obcy, fani czekają na więcej z dwóch uniwersów science-fiction. O planach na ich rozwój opowiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter szef 20th Century Studios, Steve Asbell. Potwierdził on prace nad filmem Predator: Badlands w reżyserii Dana Trachtenberga, który wyreżyserował Predator: Prey, a także zapowiedział kolejne niespodzianki.

Predator: Badlands z kinową premierą

Potwierdził, że Predator: Badlands otrzyma pełnoprawną, kinową premierę:

Tak, nowy Predator będzie w kinach. Po tym, jak Prey stało się sukcesem, Dan przyszedł do nas i powiedział, że nie chce robić kontynuacji. Zapytaliśmy go: "To co chcesz zrobić?" Rzucił w nas wieloma pomysłami, które były szalone, ale przy tym bardzo fajne. Dwa filmy wyjdą w przyszłym roku. O jednym nie mogę mówić, a drugi jest projektem aktorskim z Elle Fanning, który właśnie skończył zdjęcia z Nowej Zelandii. Pojawi się w kinach w przyszłym roku. Jest też drugi film, na który mamy inne plany. Oba wyreżyserował Dan Trachtenberg. Ten drugi pojawi się przed kinową premierą Badlands.

Co z kontynuacją Obcy: Romulus?

Opowiedział też o planach na kontynuacje Obcy: Romulus:

Pracujemy nad pomysłem na kontynuację. Jeszcze niczego nie podpisaliśmy, ale na pewno to zrobimy. Fede Alvarez ma pomysł, nad którym pracujemy. Dwoje ocalałych, Rain oraz Andy, grani przez Cailee Spaeny i Davida Jonssona, było gwiazdami Romulus. Wiemy, że pojawią się ksenomorfy. Wiemy, że będzie to horror ze świetnymi sekwencjami grozy. Ale ja osobiście pokochałem tamtą dwójkę i chcę zobaczyć dalszy ciąg ich historii.

Może powstać nowy film o Obcym i Predatorze!

Nieoczekiwanie potwierdził też, że możemy się spodziewać w przyszłości filmu, który połączy obie te marki. Ma powstać nowy film z cyklu Obcy kontra Predator.

To nie będzie nazwane Obcy kontra Predator. Nie będzie też przypominać oryginalnych filmów. Jeśli to zrobimy, to będzie to organiczne połączenie tych dwóch marek wraz z postaciami, które ludzie pokochali. Możliwe, że te postaci spotkają się na ekranie. Na razie jeszcze nie dotarliśmy do tego punktu.

