Marvel się zbroi. Najpotężniejsza wersja Thunderbolts i Black Knight idą na bitwę z Knullem

Nie ma właściwie dnia, by Marvel nie promował nadchodzącej wielkimi krokami serii King in Black, w której postacie z całego uniwersum staną do batalii z nadciągającym nad naszą planetę, wszechpotężnym władcą symbiontów, Knullem. Teraz ujawniono, że w ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną także historie, których bohaterami będą członkowie Thunderbolts i Black Knight (tę ostatnią postać w filmie Eternals sportretuje Kit Harington).

Jakby tego było mało, Thunderbolts zameldują się na placu boju z najpotężniejszą swoją wersją w historii. W skład grupy wejdą: Rhino, Taskmaster, Mr. Fear, Batroc i ziemska właścicielka Kamienia Rzeczywistości, Star. Co ciekawe, drużyna będzie działać na zlecenie obecnego burmistrza Nowego Jorku, Kingpina, który chce chronić swoje miasto przed zalewającą jego ulice armią symbiontów. King in Black: Thunderbolts stworzyli Matthew Rosenberg i Juan Ferreyra.

Na rynek trafi także one-shot King in Black: Black Knight (autorzy - Simon Spurrier i Jesus Saiz). Tytułowy bohater ma w nim "dokonać rzezi" na smoczych symbiontach opanowujących Szanghaj - w sukurs przyjdzie mu "dwóch niezwykłych herosów z Chin". Jednocześnie Dane Whitman odkryje kilka zaskakujących prawd o swojej przeszłości.

Zobaczcie plansze promujące obie opowieści:

King in Black: Thunderbolts #1 - okładka

Pierwszy zeszyt zasadniczej serii King in Black ukaże się na amerykańskim rynku 2 grudnia.