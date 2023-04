Thor: Miłość i grom był klapą finansową? Nowe dane dają jednoznaczną odpowiedź

Marvel

Thor: miłość i grom to jeden z najgorzej ocenianych filmów MCU. Chociaż globalny debiut w box office był świetny i uplasował się na poziomie 302 mln dolarów, docelowo nie udało się przebić wyniku Thor: Ragnarok, bo film osiągał bardzo duże spadki frekwencji przez negatywne opinie widzów. Ostatecznie zebrał 760,9 mln dolarów z całego świata.

Thor: miłość i grom - klapa filmu?

Jak podaje Deadline, bazując na swoich danych i obliczeniach, Thor: miłość i grom nie jest klapą. Ostatecznie zysk netto, czyli kwota, która wpłynęła na konto studia po odliczeniu wszelkich kosztów, wynosi 103 mln dolarów. Jest to więc sukces komercyjny, ale najpewniej nadal pozostaje rozczarowujący. Obliczenia wyszły poprzez zsumowanie przychodów i odjęciu od tego sumy kosztów.

Ostatecznie zysk z kin wyniósł 350 mln dolarów, a do tego doliczamy 140 mln dolarów ze sprzedaży DVD i Blu-ray oraz 160 mln dolarów za sprzedaż licencji do VOD i telewizji. Sumując więc wyszło 650 mln dolarów. Koszty natomiast to 250 mln dolarów budżetu na realizację, 160 mln dolarów na promocję, koszty tworzenia kopii filmu zamknęły się w 35 mln dolarów. Pozostałe to 102 mln dolarów. Sumując więc łącznie koszty zamknęły się w kwocie 547 mln dolarów. Stąd ostatecznie wyszedł zysk netto 103 mln dolarów.

Nie jest wykluczone, że choć Ant-Man i Osa: Kwantomania jest klapą w kinach, to biorąc pod uwagę wpływy z praw do streamingu, telewizji oraz sprzedaży DVD i Blu-ray, ostatecznie również może ta produkcja przynieść zysk.