Thor: miłość i grom - tak Christian Bale przeobraża się w rzeźnika bogów

Ekipa filmu Thor: miłość i grom wróciła na plan superprodukcji w marcu 2022 roku, gdy wówczas był etap dokrętek. Post charakteryzatora Barta Mixona, w którym widzimy, jak Christian Bale przechodzi przemianę w Gorra, rzeźnika bogów, pokazuje ciekawostkę. Wiemy więc, że główny czarny charakter miał sceny podczas dokrętek. Ciekawe jest to, że gdy Christian Bale oryginalnie pracował na planie, zgolił włosy do roli. Z uwagi na inne zobowiązania podczas dokrętek nie może tego zrobić, więc łysina, którą widzimy, to efekt pracy charakteryzatora.

Kim jest Gorr, rzeźnik bogów?

W grudniu 2020 roku ogłoszono, że Christian Bale gra tego złoczyńcę. Wtedy tak pisaliśmy o nim i jego mocach: Gorr pochodzi z tajemniczej planety i dysponuje niezwykle potężnym mieczem znanym jako "All-Black the Necrosword" - ostrze stworzył władca symbiontów, Knull, który swego czasu wykorzystał je do odcięcia głowy jednego z Celestian. Ta broń zapewnia Gorrowi m.in. nadludzką siłę, szybkość, wytrzymałość, nieśmiertelność, zdolność zmieniania kształtu i umiejętność replikacji.

Gorr w komiksach

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca w kinach.