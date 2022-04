Thor: Miłość i grom - James Gunn miał wpływ na scenariusz? Zdjęcia repliki hełmu Potężnej Thor

materiały prasowe

James Gunn pracuje obecnie nad trzecią częścią Strażników Galaktyki, ale zanim ta pojawi się w kinach, skład tytułowej drużyny obecny będzie w filmie Thor: miłość i grom. Fani zastanawiali się, czy Gunn miał wpływ na to, jak zostaną przedstawieni bohaterowie, jak było to w przypadku Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Reżyser na Twitterze potwierdził, że poprosił o skorygowanie kilku rzeczy i zostało to zrobione.

Szczegółów oczywiście nie znamy, ale może miało to związek z tym, co wprowadzi widzów do fabuły trzecich Strażników Galaktyki. Do sieci trafiły też zdjęcia zabawki/figurki hełmu Potężnej Thor, którą w Thor: Miłość i grom nosić będzie Jane Foster (Natalie Portman). Możemy dzięki temu przyjrzeć się szczegółom opancerzenia. Replika nie jest naturalnej wielkości (ma ok 20 cm wysokości) i osadzona jest na specjalnej podstawce. Zobaczcie:

Hełm Potężnej Thor - replika

Thor: Miłość i grom - obsada

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: miłość i grom - premiera filmu w polskich kinach 8 lipca 2022.