Thor: miłość i grom online - kiedy premiera w Disney+? Jest potencjalna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney i Marvel Studios jeszcze nie ogłosiło daty premiery filmu Thor: miłość i grom w platformie Disney+. ale wiele portali analizuje poprzednie przypadki, by wysnuć wniosek, kiedy ta premiera może się odbyć.

Thor: miłość i grom online - kiedy w Disney+?

Jakimś wyznacznikiem jest film Doktor Strange w multiwersum obłędu, który wszedł do platformy streamingowej 47 dni po premierze w kinach. Wydaje się więc, że taki okres to minimum, jaki potencjalnie musi minąć od premiery kinowej Thora 4. Biorąc pod uwagę, że pomimo tak krótkiego czasu Doktor Strange 2 zebrał z kin świetne 953,1 mln dolarów, najpewniej Disney i Marvel Studios nie będą dłużej czekać z przygodami Thora. Thor: miłość i grom na pewno w podobnym okresie zbierze bardzo dobre wpływy ze sprzedaży biletów do kin. A podczas pandemii okres premiery filmu w platformach streamingowych po kinie uległ znacznemu zmniejszeniu. Podana wartość 47 dni pokrywa się z tym, co Warner Bros. robi w HBO Max - ich kinowe premiery wpadają tam 45 dni po premierze w kinach.

Dziennikarze zwracają uwagę na premiery z 2021 roku, czyli Eternals oraz Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Te filmy wpadły do Disney+ odpowiednio po około 70 dniach. Jednak to był trochę inny okres i wydaje się, że przypadek Doktora Strange'a 2 może być tu lepszym wyznacznikiem.

Oznacza to, że Thor: miłość i grom najwcześniej miałby premierę 19 sierpnia 2022 roku. Dziennikarze CBR stawiają jednak na okres 70 dni i premierę 16 września 2022 roku. W najgorszym wypadku, gdy Disney uzna, że chce film potrzymać dłużej, premiera byłaby w październiku, ale jest to najmniej prawdopodobne. Rynek przez pandemię bardzo się zmienił i wszyscy skrócili okres wyłączności na ekranach kin ze starego standardu 90 dni i nie ma przesłanek, aby ktokolwiek chciał wracać do pierwotnego stanu. Widz zmienił swoje przyzwyczajenia i to jest rzeczywistość rynku na całym świecie. Szczególnie, że filmy po około dwóch miesiącach na ekranach kin z reguły już nie zarabiają dużych kwot ze sprzedaży biletów do kin, aczkolwiek są wyjątki i być może w oparciu o statystyki ostateczna decyzja zostanie podjęta.

