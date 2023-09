Waititi o krytyce Thora 4: "Jeśli chcecie, by było jak w komiksach, to przeczytajcie sobie komiks"

Marvel

Po kapitalnym Thor: Ragnarok wydawało się, że Taika Waititi został jednym z bogów MCU, a szykowana przez niego produkcja Thor: miłość i grom również okaże się wielkim sukcesem. Jak doskonale wiemy, tak się jednak nie stało. Do dziś w sieci pojawiają się głosy krytykujące produkcję. Teraz reżyser odnosi się do nich raz jeszcze.

W książce Marvel's Thor 4: Love and Thunder Movie Special Waititi mówi o różnych trudnościach w przygotowywaniu produkcji:

Naprawdę trudno było znaleźć odpowiednią tonację. To nieustanna walka - zawsze chcę, by moje filmy dostarczały rozrywkę i było w nich dużo humoru. Chcę naśmiewać się nie tylko z koncepcji kosmicznego wikinga, ale także z ludzi. Pokazać, jak brniemy, żyjąc na tej planecie.

Reżyser dodał:

Seria komiksowa, która była dla mnie inspiracją, w aspekcie tonacji jest poważna, a historia Jane Foster wyjątkowo pełna napięcia. Dlatego próba znalezienia w takim kontekście humoru, a jednocześnie uczynienia opowieści emocjonalną, była bardzo trudna. Zmagaliśmy się z tym przez cały montaż, aż do pełnego ukończenia filmu.

Na koniec Waititi stwierdził:

Kręciliśmy zabawne sceny o raku, przygotowaliśmy poważne sceny o raku. Niektórym widzom część humorystyczna przypadła do gustu. Jeszcze inni naprawdę chcieli, by było jak w komiksach. No cóż, zawsze powtarzam, że jeśli chcecie, by było jak w komiksach, to przeczytajcie sobie komiks. Aby powstał z niego film, musisz zmienić coś to tu, to tam.

