Marvels - budżet filmu jest znacznie wyższy niż wcześniej podawano. Taka kwota w box office przyniesie opłacalność

Dziś nad ranem polskiego czasu serwis Vanity Fair zamieścił na swojej stronie artykuł poświęcony filmowi Marvels. Z treści wynikało, że budżet nadchodzącej odsłony MCU miał być jednym z najniższych w całym Kinowym Uniwersum Marvela i kształtować się na poziomie zaledwie 130 mln USD. Teraz jednak Forbes przedstawia w tej sprawie zupełnie nowe informacje.

Współodpowiedzialna za produkcję brytyjska i zależna od Disneya spółka opublikowała kilka godzin temu pełną dokumentację finansową swojej działalności. Znajduje się w niej informacja na temat budżetu kolejnego filmu MCU, który ma wynosić aż 274,8 mln USD (to 4. najwyższy budżet filmu Marvel Studios po Czasie Ultrona, Wojnie bez granic i Końcu gry). Wiele wskazuje na to, że tak ogromna różnica w stosunku do poprzednich doniesień może wynikać z kosztów, które pochłonęły dokrętki i proces postprodukcji.

Z opublikowanego dokumentu dowiadujemy się również, że Marvels musi zebrać w box office w skali globalnej 439,6 mln USD, aby przekroczyć próg rentowności. Forbes ocenia jednak, że wzniesienie się ponad ten pułap - mając na uwadze trwający strajk aktorów i brak udziału członków obsady w kampanii promocyjnej - może wcale nie być takie proste.

Film Marvels zadebiutuje w polskich kinach 11 listopada.