Thor: miłość i grom - usunięta scena ze Star-Lordem, Mantis i Odinsonem. Próbują razem ujeżdżać Stormbreakera

Fot. Marvel

W Internecie pojawiła się kolejna usunięta scena z widowiska Marvela Thor: miłość i grom. Przedstawia trochę zmienioną interakcję z początku filmu, w której Star-Lord i Mantis próbowali przekonać gromowładnego, by pomógł im w bitwie. Odinson w tej wersji zamiast odlecieć w pojedynkę na Stormbreakerze niczym Harry Potter, zaprosił swoich kompanów do dołączenia do niego na toporze. Zobaczcie, jak to się skończyło na poniższym filmiku.

Przypominamy, że po premierze filmu w Sieci zostało opublikowanych więcej usuniętych scen, na przykład Zeus odwiedzający Jane Foster w szpitalu.

Thor: miłość i grom - wszystkie usunięte sceny. To mógł być lepszy film? Zeus, Star-Lord i Mantis

Thor: miłość i grom - usunięta scena ze Star-Lordem i Mantis

W poniższej scenie możemy także zobaczyć, jak Mantis dołącza do medytacji Thora.

Thor 4 zadebiutuje na Disney+ w czwartek 8 września 2022 roku.

