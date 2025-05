Wielki powrót Andrew Garfielda do kina historycznego. To opowieść o powstaniu chłopskim

fot. materiały prasowe

Początkowo protagonistę filmu The Rage miał zagrać Matthew McConaughey, jednak ostatecznie rolę może przejąć Andrew Garfield (Sztuka pięknego życia, Niesamowity Spider-Man). Jest to produkcja Paula Greengrassa (Ultimatum Bourne'a) przytaczająca prawdziwe wydarzenia z XIV wieku.

O czym jest The Rage?

Akcja filmu rozgrywa się podczas powstania Wata Tylera, ważnego historycznego wydarzenia, do którego doszło w Anglii w 1381 roku. Owe powstanie było odpowiedzią chłopów na wysokie podatki i ponowne obarczenie ich pańszczyzną. Andrew Garfield miałby zagrać postać rolnika, który staje się przywódcą buntu. Bohater może być inspirowany prawdziwym liderem powstania, jednak te spekulacje nie zostały potwierdzone.

fot. Netflix

Przypomnijmy, że wkrótce zobaczymy Garfielda w nowym filmie Luci Guadagnino, After the Hunt. Wystąpi u boku Julii Roberts, która zagra główną rolę. Aktora możecie również kojarzyć jako jednego z trzech Peterów Parkerów, a także docenionego występu w The Social Network.

