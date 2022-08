Thor: miłość i grom - wszystkie usunięte sceny. To mógł być lepszy film? Zeus, Star-Lord i Mantis

materiały prasowe

Thor: miłość i grom mimo tego, że było kolejną częścią przygód jednego z najbardziej znanych superbohaterów Marvela, nie zrobiło oczekiwanego wrażenia na fanach. Krytycy w recenzjach wspominali między innymi o tym, że produkcja jest zdecydowanie za krótka.

Portal Screen Rant poinformował o cyfrowym i fizycznym wydaniu tytułu, w których znajdą się usunięte sceny. Poniżej znajdziecie ich opisy.

Czy dzięki nim Thor: miłość i grom mógł być lepszym filmem?

materiały prasowe

Thor: miłość i grom - usunięte sceny [OPISY]

Looking for Zeus (w poszukiwaniu Zeusa) - Thor, Valkyrie i Korg wpadają na kilka postaci, próbując zdobyć audiencję u Zeusa.

Wasting Time (marnowanie czasu) - Star-Lord i Mantis przekonują Thora, by pomógł w ich sprawie.

A Safe Vacation (bezpieczne wakacje) - nonszalancki Thor rozmawia ze spanikowanym Star-Lordem i Mantis w środku chaosu, a dzięki eksplozji Korg pojawia się w scenie.

Fighting For You (walcząc dla ciebie) - Zeus daje Thorowi specjalne narzędzie, by mu pomóc.

Warto przypomnieć, że wcześniej była jeszcze mowa o scenach z Arcymistrzem i Leną Headey - były zapowiadane przed premierą. Nie znalazły się jednak w opisach. Fakt, że scen jest tylko cztery, także może być zaskoczeniem - były pogłoski o dużej ilości usuniętego materiału.

Thor: miłość i grom - nowe wydania

Film będzie wydany w różnych formatach, między innymi: 4K HDR, 1080p Blu-ray i DVD. 4K dostanie kolorowe pudełko.

Thor: miłość i grom - okładka

Thor: miłość i grom - dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały do nowych wydań filmu zawierają między innymi komentarze audio reżysera i scenarzysty Taiki Waititi, a także:

Hammer-worthy: Thor and The Mighty Thor - podróż Chrisa Hemswortha i Natalie Portman na drodze do stania się Thorem i Potężną Thor. Aktorzy rozmawiają o przygotowaniach do roli.

Shaping a Villain - przedstawia głównego antagonistę, Gorra. Po tym obsada i ekipa filmowa dzielą się osobistymi anegdotami o postaci.

Another Classic Taika Adventure - opowiada o podróży Taiki Waititi z Thorem.