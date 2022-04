Thor: miłości i grom poruszy poważny temat jakiego w MCU nie było. Chodzi o genezę Potężnej Thor

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nowe informacje o filmie Thor: miłość i grom pochodzą z opisu, który został dołączony do oficjalnej repliki hełmu Potężnej Thor, czyli byłej dziewczyny Thora, Jane Foster, która w tym widowisku zostanie superbohaterką. W tę rolę ponownie wciela się Natalie Portman. Taika Waititi, reżyser i współscenarzysta filmu nie chce uciec od poważnej tematyki genezy bohaterki z komiksu.

Thor: miłość i grom na poważnie

Jane Foster, podobnie jak w komiksach, choruje na raka. Czytamy w opisie, że gdy odwiedziła Nowy Asgard, jej życie zmieniło się na zawsze. W tajemniczy sposób rozwalone kawałki Mjolnira, czyli młota boga piorunów, zmieniają ją w Potężną Thor, obdarowując ją mocami, które pozwalają jej walczyć z zagrożeniem zewnętrznym, ale też wewnętrznym - chorobą. Dzierżąc Mjolnir staje się ona obrończynią i nową superbohaterką.

Dalej w opisie repliki jest kolejna informacja o fabule: z pomocą Thora, Walkirii i Strażników Galaktyki, Potężna Thora staje do walki z Gorrem, rzeźnikiem bogów, którego celem jest zabicie wszystkich bogów w galaktyce, gdziekolwiek ich znajdzie. Jane Foster walczy z rakiem w ludzkiej formie, a z Gorrem jako bogini piorunów.

Potężna Thor w komiksach

Wygląda na to, że cała walka Jane z rakiem będzie tak samo przedstawiona jak w komiksach. Sugerują to fragmenty o "ludzkiej formie", która walczy z niszczącą jej organizm chorobą. Według komiksów, gdy Jane nie władała Mjolnirem choroba wracała, bo choć moc bogini piorunów pozwalała jej na wiele, to całkowicie jej nie wyleczyła. To tworzyło dylemat u Jane, który najwyraźniej w filmie będzie pokazany.

Do sieci trafił też plakat, pokazujący Potężną Thor.

Thor: miłość i grom

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku w kinach.