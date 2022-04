Thor: Miłość i grom - Zeus na Olimpie, Mjolnir i Nowy Asgard. Analiza zwiastuna

Marvel studios

Thor: Miłość i grom to oczekiwana przez wielu fanów, kolejna produkcja MCU o tytułowym Bogu Piorunów. Marvel Studios w końcu rozpoczęło promocję widowiska, zaczynając od pierwszego teasera. W nim widzimy między innymi trening tytułowego bohatera, który powraca do formy, Strażników Galaktyki działających razem z nim oraz powrót Mjolnira w poskładanej formie i lądujący w rękach... Potężnej Thor.

Szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, a materiał nie pokazał nam chociażby głównego złoczyńcy, w którego wcieli się Christian Bale, ale możemy na jego podstawie wysnuć kilka wniosków. Znajduje się w nim też kilka ciekawych smaczków i easter eggów z komiksów.

Thor: Miłość i grom - easter eggi i analiza zwiastuna

Zwiastun rozpoczyna się od pokazania młodszych wcieleń Thora. Scena podkreśla zapewne, że bohater będzie w czwartym filmie poszukiwał dla siebie nowej drogi. Mamy jednak też wizerunek nastoletniego Odinsona, który ubrany jest w klasyczny dla tej postaci kostium z komiksów.

Thor: Miłość i grom - oglądalność zwiastuna

Marvel Studios ogłosiło na Twitterze, że pierwszy zwiastun filmu Thor: Miłość i grom uzyskał 209 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin obecności w sieci. To sprawia, że zwiastun uplasował się na piątym miejscu pod względem oglądalności w zestawieniu ze wszystkimi produkcjami MCU.

Thor: Miłość i grom - opis fabuły

Thor wyrusza na misję, z jaką nigdy nie miał do tej pory do czynienia: w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jego superbohaterska emerytura zostaje przerwana, gdy pojawia się galaktyczny zabójca znany jako Gorr, rzeźnik bogów (Christian Bale). Jego celem jest zabicie wszystkich bogów. Aby walczyć z zagrożeniem, Thor zatrudnia do pomocy Króla Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) oraz swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która - ku zdziwieniu Thora - włada jego magicznym młotem, Mjolnirem stając się Potężną Thor. Razem wyruszają na kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty rzeźnika bogów i powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Thor: Miłość i grom - obsada

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: Miłość i grom - premiera filmu w polskich kinach 8 lipca 2022.