Thor: Mroczny świat - reżyser o swojej wizji filmu i złych doświadczeniach z Terminator: Genisys

fot. Disney

Thor: Mroczny świat nie jest filmem złym, jednak nie zmienia to faktu, że jest jednym z najbardziej krytykowanych projektów MCU, a to zdarza się niezwykle rzadko. Reżyserem widowiska był Alan Taylor, znany ze swojej znakomitej pracy przy takich serialach jak Gra o tron czy Rodzina Soprano. W rozmowie z The Hollywood Reporter twórca stwierdził, że szef Marvel Studios, Kevin Feige doskonale wiedział, co nie zadziałało w poprzednim filmie o bohaterze i dlatego próbował to zmienić. Wobec tego Taylor został zatrudniony, aby przynieść nieco stylu Gry o tron. Jednak jak zdradził Taylor w ostatecznej wersji kinowej były spore różnice w fabule w stosunku do jego wizji, co załatwiono w montażu oraz dokrętkach. Powiedział, że myśli, że jego wersja spodobałaby się widzom. Taylor przyznał również, że podziwia takich twórców jak Taika Waititi czy James Gunn, którzy potrafią połączyć swoją bardzo osobistą wizję filmu z wymaganiami ogromnej korporacji.

Źródło: materiały prasowe

Twórca opowiedział również o swoim doświadczeniu przy kręceniu filmu Terminator Genisys, który zebrał niepochlebne opinie i był klapą finansową. Przyznał, że jego partnerka przeczytała scenariusz i powiedziała, aby zrobił coś swojego, coś co kocha. Jednak Taylor miał nadzieję, że naprawią scenariusz jak wejdą na plan. Zdradził, że po tym filmie stracił chęć do reżyserowania, musiał od nowa szukać radości z kręcenia filmów.

Kolejnym filmem Taylora, który czeka na swoją premierę jest Wszyscy święci New Jersey, czyli prequel Rodziny Soprano.