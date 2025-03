Fani opłakiwali jej odejście z Euforii. Barbie Ferreira tłumaczy „wspólną” decyzję

Fot. HBO

Barbie Ferreira odeszła z obsady Euforii w 2022 roku. W serialu grała Katherine “Kat” Hernandez, jedną z głównych postaci. Wielu fanów nie było zadowolonych z tego, że nie dostaną kontynuacji jej historii i spekulowano, że pokłóciła się z Samem Levinsonem na temat tego, co zaplanował dla jej bohaterki. Miał na to wpływ między innymi artykuł The Daily Beast. Została w nim opisana rzekoma kłótnia Ferreiry i reżysera na temat losów Kat, po której artystka ponoć wybiegła z planu.

Barbie Ferreira tłumaczy odejście z Euforii

Teraz Barbie Ferreira postanowiła wyjaśnić swoje odejście z Euforii. Podkreśliła, że to była ich wspólna decyzja i nadal kocha postać Kat. Po prostu uznano, że nie mają na nią pomysłu.

„Zamiast w pewnym sensie krążyć przez dziewięć miesięcy, pomyślałam, że najlepiej byłoby dla nas obojga zakończyć to tu i teraz – wyjaśniła w podcaście The Viall Files. – Oczywiście, że była to trudna decyzja. Kocham Euforię i postać Kat. Jest dla mnie niezwykle ważna. Spędziłam wiele lat dając jej wszystko, co mogę, ale w pewnym sensie nie chcesz zepsuć czegoś, co już jest dobre.”

Barbie Ferreira dodała: „To absolutnie nie była tylko moja decyzja. Podjęliśmy ją wspólnie. Wszyscy zdecydowali, że… nie było dokąd pójść. Oczywiście, było to trudne, ponieważ zastanawiałam się, co mam teraz zrobić. Jednak w aktorstwie takie rzeczy dzieją się przez cały czas. Musisz mieć grubą skórę i podejmować właściwe decyzje dla swojej kariery”. Na końcu podkreśliła, że „absolutnie nigdy” nie wybiegła z planu i stwierdziła, że można o to zapytać kogokolwiek, kto pracował przy niej w trakcie nagrywania Euforii.

3. sezon Euforii oficjalnie wszedł do produkcji w lutym 2025 roku, prawie trzy lata po emisji ostatniego. Wiemy, że nastąpi duży przeskok w czasie. To oznacza, że bohaterowie będą już dorośli i nie zobaczymy ich w liceum. Na razie jednak nie wiadomo nic więcej.